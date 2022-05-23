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Gıda komitesi enflasyon için toplanıyor! Fiyat tedbirleri, tarımsal ürünler ve arz gündemde

Gıda Komitesi, emtia fiyatına tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, arz güvenliği gibi önemli gündem maddeleriyle toplanıyor. İşte alınacak tedbirler ve Gıda Komitesi görüşmesine ilişkin sıcak gelişmeler

Ekleme: 23.05.2022 - 08:56 Güncelleme: 23.05.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Gıda komitesi enflasyon için toplanıyor! Fiyat tedbirleri, tarımsal ürünler ve arz gündemde
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, bu hafta enflasyon gündemiyle toplanıyor. Toplantıda, 'gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine' yönelik önlemler masaya yatırılacak. Tarım ürünlerinde üretim planlaması güncellenirken, kalıcı arz eksiğine karşı yeni teşvikler devreye alınacak.

DENETİM PLANI UYGULAMADA

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında cumartesi günü toplandı. Toplantıda, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ekonomiye etkileri değerlendirildi. Enflasyonla üzerindeki arz yönlü etkiler de bu hafta toplanacak Gıda Komitesi'nden değerlendirilecek ve alınacak kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak.

Son dakika | Gıda komitesi enflasyon için toplanıyor! Fiyat tedbirleri, tarımsal ürünler ve arz gündemde
Hazine Bakanlığı, diğer sektörlerde olduğu gibi gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını da algoritma ile ortaya koydu. Yapılan detaylı risk analizleri kapsamında ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı. Faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate allanarak risk analiz sistemine göre belirlenen gıda sektöründe de mükelleflerin adreslerinde saha denetimi başladı. Özellikle gıda sektöründe geçmiş dönemler itibarıyla (aylık veya üçer aylık) satışı yapılan ürünlerin alış ve satış fiyatlarının tespiti yapılıyor.

SATIŞ FATURALARI KONTROL EDİLİYOR

Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si düşürülen ürünlere yönelik olarak düzenlenen satış faturası ya da fişlerinde bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. İşyerinin kira olup olmadığı ve kiralık ise ne kadar kira ödendiğine de bakılıyor.

DİJİTAL SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlan dijital bir sistem de devreye alınıyor.


Son dakika | Gıda komitesi enflasyon için toplanıyor! Fiyat tedbirleri, tarımsal ürünler ve arz gündemde
Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller daha iyi yönetilecek.

ÜRETİM PLANLAMASI YAPILIYOR

Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim planlaması kolaylaşacak. Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit edilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.
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Gıda komitesi enflasyon için toplanıyor! Fiyat tedbirleri, tarımsal ürünler ve arz gündemde
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