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Beyaz Gazete
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Tarsus'ta çok acı olay: Balık avlarken...

Mersin Tarsus'taki Berdan Barajı'nda ağla balık avlayan Ahmet Erdoğan (60), ağlara takılıp dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.

Ekleme: 22.05.2022 - 18:50 Güncelleme: 22.05.2022 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
Tarsus'ta çok acı olay: Balık avlarken...Olay, saat 15.00 sıralarında Berdan Baraj Gölü'nün Akçakocalı mevkisinde meydana geldi. Kıyıdan baraj gölüne ağ atarak balık avlamak isteyen Ahmet Erdoğan, ayağı ağa takılınca dengesini kaybedip suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Ahmet Erdoğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Erdoğan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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