Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı: Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂRRüzgârın, sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BÖLGELERDE HAVAMARMARA: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin güneybatısı ile Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 31°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 23°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 28°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 24°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 28°C, Parçalı bulutluMANİSA 31°C, Parçalı bulutluAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 31°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 27°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 30°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 27°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 27°C, Parçalı bulutluESKİŞEHİR 27°C, Parçalı bulutluKONYA 26°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR 23°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 25°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluDÜZCE 30°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluSİNOP 22°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluZONGULDAK 23°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 30°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluORDU 24°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluSAMSUN 23°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluTRABZON 23°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluKARS 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluMALATYA 27°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 29°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 30°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 29°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA 32°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu