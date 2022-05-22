  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırım Tatarları ve Ukraynalılar'dan sürgünün 78. yılında Rusya'ya tepki

Taksim'de toplanan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup ile İstanbul'da yaşayan Ukraynalı, Türk, Kırım ve Ukrayna bayrakları ile savaşı ve sürgünü eleştiren çeşitli dövizler taşıyan grup, "Rusya'da artan ırkçılık ne yazık ki tarihin acılarından ders alınmadığının bariz bir göstergesidir” dedi.

Kırım Tatarları ve Ukraynalılar'dan sürgünün 78. yılında Rusya'ya tepki
Ekleme: 22.05.2022 - 19:13 Güncelleme: 22.05.2022 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Kırım Tatarları ve Ukraynalılar'dan sürgünün 78. yılında Rusya'ya tepki
İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar, Kırım Tatar Türklerinin Sovyetler Birliği'nden Orta Asya'ya sürgün edilmelerinin 78. yılında Rusya'ya tepki gösterdi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten, 'Rusya'da artan ırkçılık ne yazık ki tarihin acılarından ders alınmadığının bariz bir göstergesidir' dedi.

Taksim Odakule'de toplanan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup ile İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, ellerinde Türk, Kırım ve Ukrayna bayrakları ile savaşı ve sürgünü eleştiren çeşitli dövizler taşıdı.
Burada konuşan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Kırımlılarla asırlardır beraber yaşadıkları gibi bugün de birlikte olduklarını ifade ederek, Rusya'nın Kırımlılar ile Ukraynalıları millet olarak yok etmeye çalıştığını ancak Ukrayna'nın kazanacağını söyledi. Kırım Tatar sürgününün soykırım olduğunun tüm dünyaca tanınması gerektiğini belirten Nedilskyi, 'Biz hatırlıyoruz, unutmadık ve göstereceğiz.' dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten de soydaşlarının 78 yıl önce insanlık dışı şekilde vagonlarla vatanlarından sürgün edildiğini söyledi. Sürgüne gönderilen Kırım Tatarları'nın yüzde 46'sının hayatını kaybettiğini aktaran İçten, şöyle konuştu:
'Rusya'da artan ırkçılık ne yazık ki tarihin acılarından ders alınmadığının bariz bir göstergesidir. Rusya Federasyonu'nun kendisine komşu ülkelere karşı uyguladığı şiddet politikası ve işgalci tutumu insanlığın yüz karasıdır. Bu nedenle başka soykırımların olmasını engellemek, halen tüm dünyanın gözü önünde insanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, en belirgin örneği Kırım Tatar Türklüğüne karşı işlenen soykırımı hatırlatmak ve hatırlamak din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir.'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı .
Kırım Tatarları ve Ukraynalılar'dan sürgünün 78. yılında Rusya'ya tepki
Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Süre üzer mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar...
Niğde'deki kazada yaşamını yitirmişti: İlayda Karakoco toprağa verildi
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Kamuoyu müsterih olmalı
Binlerce Yeşilaycı Pedalları bağımlılıkla mücadele için çevirdi
ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! 'Açıklama kabul edilemez'
ABD'nin Türkiye korkusu: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza; Başkan Erdoğan'ın NATO tepkisi gündemden düşmüyor
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Son firari yakalandı!
Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular!
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
Tek seferde en yüksek yakalama! 50 milyon makaron ele geçirildi! Bakan Soylu duyurdu...
Süleyman Soylu'dan Niğde'deki kazaya ilişkin açıklama... 3 kişi ölmüş 41 kişi yaralanmıştı!
Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
MİT’ten bir nokta operasyonu daha! Ahmed Rubar etkisiz!
Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni hesaplar: 9000 ve 7200 gün formülü! İşte EYT'de son durum...
Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması! Vaka görüldü mü nasıl bulaşıyor?
O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Böyle ihanet görülmedi! CHP'li belediyeler kasalarını DHKP-C'ye açtı
Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Ankara’yı sarsan büyük dolandırıcılık: Düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Yakında denize indirilecek! Tarih belli oldu!

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Memur maaşı ile çifte kazanç! İşte Temmuz zammı ile birlikte ek ödeme tablosu...

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçakladı!

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek

Mahkemeden emsal karar: Yanlış kişiye ödeme yapan banka parayı faiziyle ödeyecek