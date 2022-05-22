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Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!

Irak'ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 22.05.2022 - 01:42 Güncelleme: 22.05.2022 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!
Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Ülkede salgın endişesi ise günden güne büyüyor.

18 KİŞİ ÖLDÜ

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf El-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. El-Bedir, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının korkunç şekilde arttığını söyledi.

VAKA SAYISI 90'A ULAŞTI

El-Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90'a yükseldiğini duyurdu. Iraklı Bakan, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi. Hemorajik ateş, Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.

HEMORAJİK ATEŞ NEDİR?

Hemorajik ateş hastalığına hantavirüs neden oluyor. Kemirgenlerin ısırığı ya da bu hayvanların temas ettiği gıda ve su ürünlerinden insanlara bulaşıyor. İnsandan insana bulaşması ise ender görülüyor.

ÇİN'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Söz konusu hastalık, geçtiğimiz aylarda Çin'de de görülmüştü. Çin'in Şien kenti kanamalı, yani 'hemorajik ateş' salgını nedeniyle alarma geçmiş, birçok kişi aşılanmıştı. Vakalar tırmanışa geçince kent yönetimi önlemleri artırmış, 16-60 yaş arasındaki kent sakinleri aşılanmaya çağrılmıştı. Hemorajik ateş aşısı üç dozdan oluşuyor, ilk iki doz iki hafta arayla uygulanıyor. Üçüncü dozsa bir yıl sonra yapılıyor.
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