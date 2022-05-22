Emine Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci kez şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan paylaşımına Türk bayrağı ve kupa emojilerini de ekledi.