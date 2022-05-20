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Putin'in en büyük kızının gizli sosyal medya hesabı ortaya çıktı!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Batı'nın yaptırımlarından nasibini alan Rusya lideri Putin'in kızlarından en büyüğü olan 37 yaşındaki Maria Vorontsova hakkında yeni bir iddiaya ortaya atıldı. Vorontsova'nın 'Maria V' ismindeki bir sosyal medya hesabından Putin'i ve Rusya'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Putin'in en büyük kızının gizli sosyal medya hesabı ortaya çıktı!
Ekleme: 20.05.2022 - 09:59 Güncelleme: 20.05.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Putin'in en büyük kızının gizli sosyal medya hesabı ortaya çıktı!
Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 3 aydır devam ederken, saaşın başlmasıyla birlikte Rusya lideri Vladimir Putin'in kızları gündemi oldukça meşgul ediyor.

Kızlarıyla ilgili çok bir bilgi yok. Ancak Putin'in en büyük kızı 37 yaşındaki Maria Vorontsova ile ilgili bir gelişme yaşandı. İngiliz gazetesi Daily Mail, The Times'a dayandırdığı haberinde Vorontsova'nın 'Maria V' isimli bir sosyal medya hesabını yönettiğini iddia etti.


Söz konusu hesaptan Ukrayna'ya tepki gösterildiği, Batı'ya sert sözler söylendiği ve George Soros hakkında öfkeli paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Vorontsova'nın "Batı'da hiç kimse ülkeminizin refah içinde olmasını istemiyor. Bunun olmamasını sağlamak için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler" dediği kaydedildi.

Ayrıca hesabın şu ifadelere yer verdiği belirtildi:

"2008 yılında ilk yaptırımlar başladı ve mozzarellan peynirinin raflardan kaldırılması ilk adım oldu. Hala nefes alabiliyor muyuz? Evet. Hatta kendi mozzarellamız bile var"

Rusya'dan bağımsız bir medya kuruşulu olan Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Kolezev, hesabın Vorontsova'ya ait olduğuna dair yüzde 100 bir doğrulama olmadığını söyledi.

Kolezev açıklamasında, "Maria V.'nin gerçek olarak Putin'in kızı Maria Vorontsova olduğuna dair kesin kanıt olduğunu söyleyemeyiz. Ancak ikinci dereceden kanıtlar hesabın ona ait olduğunu gösteriyor" dedi.

Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova , Rus oligarklardan sonra yaptırımların hedefinde olmuştu. İki kardeşin de özel yaşamları hakkında pek bir bilgi yok.

Tikhonova'nın bilim insanı ve eski bir akrobat, Vorontsova'nın ise endokrinolog olduğu biliniyor.

Hollandalı bir iş insanı ile evli olduğu bilinen Vorontsova, 2014 yılında Malezya Havayolları'na ait uçağın Rus yanlısı isyancılar tarafından düşürülmesinin ardından gelen tepkiler üzerine Hollanda'dan taşınıp Moskova'ya yerleşti.
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