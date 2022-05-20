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Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı önemli bir bilgilendirmede bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesi detaylarını açıkladı ve kredi kullanım şartlarını duyurarak "Konut Finasman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflendirmiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu
Ekleme: 20.05.2022 - 19:35 Güncelleme: 20.05.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesine ilişkin yaptığı paylaşımda detaylara yer verdi. İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları:

Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu




Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu


Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu




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Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu
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