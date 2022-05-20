Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli kredi kullanım şartlarını duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı önemli bir bilgilendirmede bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesi detaylarını açıkladı ve kredi kullanım şartlarını duyurarak "Konut Finasman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflendirmiştir" dedi.