Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere tatlı ikramı

slam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlayıp bayramı kucakladı.Müslümanlar bayramı camilerde bayram namazlarıyla karşıladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayram namazını için Büyük Çamlıca Camisi'ndeydi.Erdoğan, namazın ardından camide yaptığı hitapta, cemaatin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.Önce soruları yanıtladı sonra tatlı ikram ettiErdoğan daha sonra cami önünde gazetecilerle bayramlaşarak sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan gazetecilerle söyleşinin ardından ise tatlı ikramında bulundu.Basın mensuplarına tek tek tatlı uzattı. Cumhurbaşkanı gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.