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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert tepki gösterdi. Şentop, 19 Mayıs gününün sözde Pontus Soykırımını Anma Günü olarak kabul edilmiş olmasına “Yunanistan’ın tarihi çarpıtarak hakikati gizlemeye çalışması güneşin balçıkla sıvanmasına benzemektedir” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 19.05.2022 - 16:50 Güncelleme: 19.05.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a tepki
Yunanistan'ın, 1. Dünya Savaşı sonrasında işgal ettiği Anadolu'da birçok insanlık suçu işlemesine rağmen Rumların mağdur gösterilmesine yönelik çabalarına dikkat çeken Şentop, "Anadolu'nun çoğunluğunu oluşturan Türk halkını imha ederek Anadolu'da hakimiyet kurmak isteyen Yunanistan, Türk halkına karşı işlenen soykırım seviyesindeki katliamlardan doğrudan sorumludur. Yunanlar, 'megali idea'nın gerçekleşmesinde Türksüzleştirmeyi, Türksüzleştirmek için de katliam, zulüm ve tedhişi bir yöntem olarak kullanmaktan asla imtina etmemiştir" dedi.

"RUM ÇETELERİNİN TÜRKLERE SALDIRILARI HERKESİN MALUMU"Meclis Başkanı Şentop, Anadolu'daki katliamların Yunanistan silahlı kuvvetleri ve onlar hesabına çalışan yerli Rum çeteler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Yunanistan'dan aldıkları askeri güçle Karadeniz sahillerinde örgütlenen Rum Pontus çetelerinin de Türklere karşı giriştikleri saldırıların herkesin malumu olduğuna işaret etti.

"MİLLETİMİZİ ZULME DİRENDİ"

Yunanistan'ın saldırıları karşısında Türklerin, dünyada misline az rastlanan kahramanlık örneği gösterdiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:
"Milletimiz, bin türlü mahrumiyet içinde dahi Hakkın yardımı, milli azim ve Misak-ı Milliye ile perçinlenen irade sayesinde mütecavizleri tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hezimete uğratmıştır. Vatanını müdafaa uğruna dahili ve harici düşmanlara karşı mücadele etmek mecburiyetinde kalan milletimiz, her türlü yokluk ve zulme rağmen fert fert, köy köy, şehir şehir direnmiş, mücadele etmiş; canından, cananından vazgeçse de namusundan, istiklalinden ve vatanından vazgeçmemiştir.

"TARİHİN ŞAHİTLİĞİ BİZİM YANIMIZDADIR"

Yunan işgali sırasında Anadolu'da ölenlerin ve yerlerinden göç etmek zorunda bırakılanların sayısını toplam nüfusa oranladığımızda karşımıza çıkan manzara, Avrupa'daki 30 yıl savaşlarından o tarihe kadar geçen süre içerisinde böyle bir kıyım ve zulmün görülmediğidir. Devletler hukukuna aykırı olarak kendisine istiklal hakkı tanınmayan Müslüman Türk halkının imhasına çalışan emperyalist zalim tarih huzurunda asla affedilmeyecektir. Tarihin şahitliği bizim yanımızdadır."

Meclis Başkanı Şentop, 19 Mayıs gününün sözde Pontus Soykırımını Anma Günü olarak kabul edilmiş olmasına "Yunanistan'ın tarihi çarpıtarak hakikati gizlemeye çalışması güneşin balçıkla sıvanmasına benzemektedir" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

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