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Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü

Kocaeli, bina tadilatında çalışan Ender Kuyu (38), üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden bahçeye düştü. Hayatını kaybeden Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 19.05.2022 - 17:19 Güncelleme: 19.05.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldüOlay, önceki gün Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265'inci Sokak'taki binada meydana geldi. Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen Kuyu, yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyu, ameliyata alındı.

Doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Kuyu'nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli'de korkunç kaza: Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden aşağı düşüp öldü! O anlar kamerada | Video


DÜŞME ANI KAMERADA

Ender Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılıp aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.

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