Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düşüp öldü

Olay, önceki gün Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265'inci Sokak'taki binada meydana geldi. Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu.Arkadaşlarıyla sohbet ederken mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen Kuyu, yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyu, ameliyata alındı.Doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Kuyu'nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kocaeli'de korkunç kaza: Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden aşağı düşüp öldü! O anlar kamerada | VideoEnder Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılıp aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.