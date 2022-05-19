MSB: Gara'da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hâle getirildiği belirtildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu' ifadeleri kaydedildi.