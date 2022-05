Başkan Erdoğan o şiiri okudu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Kütüphane Söyleşileri' kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.NURULLAH GENÇ'İN 'BENİ YAKIŞINA' ŞİİRİNİ OKUDUBaşkan Erdoğan söyleşide Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini okudu.Erdoğan o anları, 'Nurullah Genç'in benim de çok sevdiğim 'Beni Yakışına' şiirini Seda Nur ile birlikte okuduk…' ifadeleriyle paylaştı.İşte o şiirin sözleri;O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı?Sahile vurdu kalbim,su yandı,kum da yandı.Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum,Ölüme başkaldıran dertli uykum da yandı.Yurdundan mahrum edip dolaştırdın Cem gibi.Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandı.Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut.Bülbülün küllerine konan puhum da yandı.Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile.Kaktüsün gölgesinde nazlı âhım da yandı.Âhımdır zannederdim en belalı kıvılcım,Kirpiğine dokunan kanlı âhım da yandı.Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme.Kalmadı hiçbir şeyim bak,günahım da yandı.Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme.Ülkem yıkıldı heyhat!Ordugâhım da yandı.Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin,Başıma tâc ettiğim padişahım da yandı.İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı.Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı.O'ndan başka ne varsa yandı,Yandık sen ve ben.O'nu göreyim diye,kıblegâhım da yandı.