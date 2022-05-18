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Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor

Türkiye'de ilk kez bir bankanın metaverse şubesi açılacak. Metaverse'te konserler verildiği ve önemli markaların şubeler açtığı belirtilirken, son zamanlarda popüler hale gelen metaverse'te bir bankanın metaverse şubesi açacağı öğrenildi.

Ekleme: 18.05.2022 - 15:18 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor
Metaverse, Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiyle fazlasıyla ses getirmişti. Ayrıca, metaverse'te arsa satışlarının da gerçekleştiği görülmüştü. Şimdi ise Türkiye'de ilk kez bir bankanın 'metaverse şubesi'nin açılacağı bildirildi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR BANKANIN METAVERSE ŞUBESİ AÇILIYOR
AA'nın haberine göre; GoArt Metaverse Platformu'nun Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kutlu, Türkiye'de ilk kez bir bankanın metaverse şubesini açacaklarını belirterek 'Metaverse evreni üzerinde bir finans merkezi kurarak, insanların ihtiyaçlarını buradan giderebilmesini hedefliyoruz.' dedi.

METAVERSE'TE Z KUŞAĞI DETAYI
Kutlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, metaverse platformlarını takip eden kitlenin önemli bir kısmının, kendi verilerinin yönetimini yapmak, merkeziyetçi dünyadan ayrışmak ve bu platformları kullanırken maddi kazanım elde etmek isteyen 'Z kuşağı gençlerinden' oluştuğunu söyledi.

Kutlu, metaversede konserler verildiğini ve önemli markaların şubeler açtığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Yakın zamanda müşterilerin, 'avatar banka görevlilerinden' temel anlamda hizmet alabildiği senaryoları da ortaya koyacağız. Türkiye'de ilk kez bir bankanın metaverse şubesini açacağız. Görüşme üzerinde olduğumuz 4 banka ise şu anda projelendirme sürecinde.'
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Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak! Metaverse'te banka şubesi açılıyor