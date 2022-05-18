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İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

Yalova'da yaşanan olay akıllara durgunluk veren türden. Oktay Güven (40), yolculuk yaptığı arabalı vapurda 2 kişi tarafından kendisine uyku ilaçlı poğaça yedirilip, telefon ve cüzdanındaki paraların çalındığını öne sürdü. Jandarmaya suç duyurusunda bulunan Güven, "Bana poğaça verince ben de kendilerine çay ikram ettim. Daha sonra gözlerimi Topçular İskelesi'ne 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda açtım" dedi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

Ekleme: 18.05.2022 - 13:21 Güncelleme: 18.05.2022 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'
İstanbul'da yaşayan Oktay Güven, Antalya'daki bir duruşmaya, Yalova'dan otobüse binerek gitmek üzere yola çıktı. Eskihisar-Topçular arasında sefer yapan arabalı vapura binen Oktay Güven, çay içmek için seyir terasına çıktı. Güven'in yanına iddiaya göre biri 50'li, diğeri ise 30'lu yaşlarda 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişiler Güven'e, poğaça ikram etti. Bunun üzerine o da kendilerine çay ısmarladı. Güven, bir süre sonra kendinden geçip, ardından uykuya daldı.

Daha sonra Topçular Feribot İskelesi'nden 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda uyanan Güven, telefonu ile cüzdandaki 600 TL'nin alındığını fark etti. Bu süreçteki hiçbir şeyi hatırlamayan Güven, çevredekilerin yardımıyla Yalova'ya gidip, jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Tüm parası çalınan Güven, Yalova Belediyesi'nde ücretsiz konakladı.

Uyku halinin devam ettiğini öne süren Oktay Güven, 'Yapılan bir duruşmada, tanık olarak ifade vermem için Antalya'ya gitmek gerekiyordu. Engelli olduğum için Marmararay'ı ücretsiz kullanıyorum. Bu şekilde Eskihisar'a kadar geldim. Amacım, daha az masraf yapmak için Eskihisar ile Topcular arasında sefer yapan feribota binip Yalova'ya gitmek, oradan da otobüs ile Antalya'ya hareket etmekti. Saat 22.30 sıralarında feribotta yanıma gelen 2 kişi bana poğaça gibi bir şey ikram etti. Ben de onlara çay ısmarladım. Poğaçayı yedikten sonrasını hatırlamıyorum. Saat 03.30 sıralarında Topçular İskelesi yakınlarında böyle yatık vaziyette uyandım. Arka cebimdeki cüzdan ön cebimdeydi. İçinde bulunan 600 TL yoktu. Cep telefonum alınmıştı. Geçen süreci hiç hatırlamıyorum. Buraya ben mi indim onlar mı indirdi bilmiyorum. Mesai saatinin başlamasını bekledim. Daha sonra şikayetci oldum. Bu süreçte Yalova Belediyesi beni ağırladı. Hala kendime gelmiş değilim. Uyku halim devam ediyor. Telefonumu ve paralarımı çalan kişilerden şikayetçiyim. Bana parasal destekte bulunan valilik, Antalya'ya gönderecek' dedi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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