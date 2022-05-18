Düşecek mi yükselecek mi? Altın yatırımcılarına uzmanından uyarı!

Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından yükseliş başladı. Gram altının fiyatı salı gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 924,99 lira seviyesini, en düşük ise 910,86 lira seviyesini gördü. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı yeni haftada 3,5 ayın en düşük seviyesini görürken, haftanın ikinci işlem gününde toparlanma çabasıyla hareket etti ve gram altın yükselişe geçti.



Öte yandan altın fiyatlarında, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ve doların dünyada güçlenmesinin negatif etkisi devam ediyor.



ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?



Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği de çok açık bir şekilde meçhul. Çünkü altın bugünlerde çok fazla sabit fiyatlanmalarda kalıyor.



Örneğin 910 lira ile 940 lira aralığında sürekli gidip gidip gelen altın, bugünlerde 902 lira ile 910 lira aralığında resmen sıkıştı kaldı.



Bu arada gidip gelen altın, birkaç gün daha gerekli olan hacmi toplayamaz ve çıkışı göremezse tabii ki kademeli olarak önce 890 lira sonra da 870 liraya kadar gerileyecektir. Bu gerileme, mevcut altın yatırımcısını da üzen bir durum olacaktır.



DÜŞÜLER ALTTAN TOPLAMAK İÇİN İDEAL



Diyelim ki 930 liradan altın satın aldınız ve doğal olarak da bugünlerde zarardasınız. Bir de üstüne altın fiyatları düştü. Bu durumda tabii ki ortalama düşürmek için alabildiğiniz kadar altın satın almalısınız ki ortalama düşsün. Yoksa 930 liraya gelene kadar bir lira bile kâr edemezsiniz. Hiç altını olmayan için ise tam bir fırsattır, indirimdir ve bu indirim fırsatı da kaçmaz.



'ALTIN YATIRIMCILARI BU TUZAKTAN UZAK DURMALI'



Bilindiği gibi Amerika yakın bir dönemde altın rezervini yükselttiğini açıklayacak. Bunu, satın alımı yaptıktan sonra açıklayacak çünkü verilen açıklamaya göre piyasayı manipüle etmek istemiyorlar.



Ancak onlar yatay seyreden altını satın alıp, biz altın aldık dedikten sonra yine piyasanın yatay seyredeceği yalanına tüm dünyayı inandırmışlar, kendileri de artık bu yalana inanıyor. Ancak öyle olmayacak, bir süre düşüş sonrasında Amerika yeni alımlarını yapıp sonrasında altın fiyatları yükselecek.



'BUNLAR AMERİKAN'IN OYUNLARI'



Bahsettiğimiz gibi bunlar hep Amerika’nın oyunu. Bu oyuna karşı çok daha dikkatli olmamız ve elimizdeki altına sahip çıkmamız gerekiyor.



Eğer altında duran yatırımınız kısa vadede kullanmayacağınız bir yatırımsa panik etmenizi gerektiren bir durum yok çünkü uzun vade içerisinde bir gram altının fiyatının bin 500 lirayı çok rahat bir şekilde aşacağını düşünüyoruz.



Ama kısa vadede bulunuyorsa altınınız, işte o zaman tam manası ile korkabilirsiniz.



GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın bugün 925,62 liradan alınıyor ve 925,79 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın bugün 1.512,00 liradan alınıyor, 1.534,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın bugün 3.024,00 liradan alınıyor, 3.070,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını 6.039,00 liradan alınıyor, 6.116,00 liradan satılıyor.



GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE



Gram altının fiyatı Salı gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 924,99 lira seviyesini, en düşük ise 910,86 lira seviyesini gördü.



Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:09 itibarıyla yüzde 1,45 oranında yükselişle 924,21 lira seviyesinde bulundu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1304 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 366 liradan işlem gördü.



Gram altın fiyatları, pazartesi Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 906 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 918 lira seviyeden başlamıştı.



22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 842,66 TL



22 ayar bilezik satış fiyatı: 852,94 TL



22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar altın alış fiyatı: 839,45 TL



22 ayar altın satış fiyatı: 869,88 TL



KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 899,78 TL



Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 145,73 TL



KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 30 bin 133,81 TL



Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 737,45 TL



ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ONS altın alış fiyatı: 1.809,35 dolar



ONS altın satış fiyatı: 1.809,66 dolar