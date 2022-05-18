Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi: Yolculuk yapmak cesaret ister

Karadeniz'in doğusundaki sarp dağlarda yer alan yollar helikopterden görüntülendi.Karadeniz ile Doğu Anadolu bölge sınırlarının kesiştiği noktada, Erzurum ile Artvin arasında bulunan dağlık arazilerdeki yerleşim yerlerine açılan yollar zorluklarıyla dikkati çekiyor.Artvin'in Şavşat, Borçka ve Hopa ilçelerinde, ağaçlık ve kayalık alanlarda zorlu çalışmalar sonucu açılan yollar, kıvrım kıvrım şekilleriyle ilgi çekici görüntüler sunuyor.Helikopterden görüntülenen yollar, bölgedeki dağlık arazilerde ulaşımın zorluğunu gözler önüne seriyor.