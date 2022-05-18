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Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi: Yolculuk yapmak cesaret ister

Karadeniz'in doğusundaki sarp dağlarda yer alan yollar helikopterden görüntülendi.

Ekleme: 18.05.2022 - 10:57 Güncelleme: 18.05.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi: Yolculuk yapmak cesaret ister
Karadeniz'in doğusundaki sarp dağlarda yer alan yollar helikopterden görüntülendi.

Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi: Yolculuk yapmak cesaret ister

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölge sınırlarının kesiştiği noktada, Erzurum ile Artvin arasında bulunan dağlık arazilerdeki yerleşim yerlerine açılan yollar zorluklarıyla dikkati çekiyor.

Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi: Yolculuk yapmak cesaret ister

Artvin'in Şavşat, Borçka ve Hopa ilçelerinde, ağaçlık ve kayalık alanlarda zorlu çalışmalar sonucu açılan yollar, kıvrım kıvrım şekilleriyle ilgi çekici görüntüler sunuyor.

Doğu Karadeniz'in zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi: Yolculuk yapmak cesaret ister

Helikopterden görüntülenen yollar, bölgedeki dağlık arazilerde ulaşımın zorluğunu gözler önüne seriyor.
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