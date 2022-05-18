Başkan Erdoğan'ın Adana'da gençlerle buluşacağı tarih belli oldu!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, 21 Mayıs Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da gençlerle bir araya geleceğini söyledi. İnan, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yeni Adana Stadı'nda21 Mayıs'ta, Başkan Erdoğan'ın katılacağı 'Adana Gençlik Şöleni' programıyla ilgili bilgi verdi.Partilerinin, kurulduğu günden bu yana 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlediğini aktaran İnan, gençlik şölenlerine 2014'ten beri çeşitli nedenlerle ara verdiklerini söyledi.İnan, bu yıl Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla bu geleneğe yeniden başladıklarını, bu kapsamda 21 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın teveccühleriyle 'Adana Gençlik Şöleni' programını yapacaklarını dile getirdi.Adana'da son zamanlardaki en kapsamlı gençlik etkinliğini gerçekleştirmek için 1,5 ay önce hazırlıklara başladıklarını belirten İnan, 'İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğindemuhteşem bir şölene imza atacaklar.' diye konuştu.KONSERLER VERİLECEKİnan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra sanatçıların da konser vereceği 21 Mayıs'taki etkinliğe herkesi beklediklerini ifade etti.Etkinlikte, AK Parti'nin gençlik vizyonu, son 20 yıldır yapılan icraatlar ve 2023'e girerken tüm mesajların da bu şölenden verileceğini dile getiren İnan, programa yurt dışından da katılım olacağının bilgisini verdi.İnan, son bir yılda Başkan Erdoğan'ın 19 gençlik buluşmasıyla gittiği illerde gençlerle bir araya geldiğini ifade ederek, 'Ülkemizin her bir iline Cumhurbaşkanı'mız gittiğinde o ilin gençleriyle bir araya gelen, son zamanlarda en fazla gençlerle program yapan lider oldu. Bu son bir senede yapmış olduğumuz 19 gençlik buluşmasını taçlandıracağımız program da bu şölenimiz olacak.' dedi.AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da Başkan Erdoğan'ı kentte misafir edecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi