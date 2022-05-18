Aşiret liderinden düğünlere altın limiti! Uygulamaya kızından başladı!

Uludere ilçesinde, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle bir araya gelip, ekonomik krizle birlikte evlenmekte güçlük çeken ve evlendikten sonra borç yükü altına giren gençlerin durumunu göz önünde bulundurarak, düğün masraflarıyla ilgili kararlar aldı. Buna göre, damadın ailesinden istenen 200 gram altın miktarı, 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Davetlilere verilen ve yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisi de kaldırıldı. Yemeğin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında düğünde yapılacak masrafın da 100 bin TL'yi geçmemesine karar verildi.İLK KEZ UYGULANDICemil Yıldız, ilk kez bu kararları da dünyaevine giren kızında uyguladı. Yıldız, kızı Halime'yi (20) oğulları Erkan Aydemir (24) için isteyen ailenin 1 kiloya varan altın teklifini reddetti. Yıldız, damadı borç yükü altında bırakmamak için 70 gram altında karar kıldı. Damat tarafının geline aldığı altın miktarı 60 bin TL'yi bulurken, 30 bin TL'ye mal olan düğünde gelin ve damada toplamda yaklaşık 204 bin TL takıldı. 2 gün 2 gece süren düğüne siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle civar ilçelerin belediye başkanları ve diğer bölge aşiret liderleri de katıldı. Davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti. Bine yakın davetlinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi.'200 GRAM ALTIN ALMAK ZORUNDAYMIŞIZ GİBİ HİSSEDİYORDUK'Yıldız, damat tarafını borç altında bırakamayacağını ifade ederek, 'Şu zamana kadar yaptığımız normal düğünlerde altınlarla beraber damat tarafının masrafı 400 bin TL'yi buluyordu. 200 gram altın almak zorundaymışız gibi hissediyorduk. Öncelikle kendi kızımla bu uygulamaya başlamak istedim. Altın miktarını 70 grama indirdik. Yemek masrafının da fuzuli olduğunu düşündük. Daha önce beldede damat tarafı yemeklerde kullanmak için 500 kilo et alıyordu. Bunu da kaldırdık. Bu vesileyle şu an düğün masrafları 100 bini bulmayacak. Kızıma mutluluklar diliyorum. Tüm gençlerimizin mutlu olmasını istiyorum' diye konuştu.'BORÇLAR ALTINDA MUTLULUĞUM, MUTSUZLUĞA DÖNÜŞECEKTİ'Damat Erkan Aydemir, düğüne katılanlara teşekkür ederek, 'Belediye başkanının kızıyla evlenmenin çok zor olacağını düşünüyordum. Kilolarca altın almam lazımdı. Evlenince borçlar altında mutluluğum, mutsuzluğa dönecekti. Aşiretimizin aldığı bu karar, beni çok mutlu etti' dedi. Halime Yıldız da altın miktarının kendisi için önemli olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:'Benim için önemli olan mutluluğum. Bu kararın alınmasına çok mutlu oldum. Damat için de çok düşünüyordum. Babamın bu kararı alması beni mutlu etti.'Düğüne katılan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da alınan kararların Uzungeçit ile sınırlı kalmayacağını dile getirerek, düğün masraflarını en aza indirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.