AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Muhalefetin, Atatürk Havalimanı'na inşa edilecek millet bahçesine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, "Henüz SADAT tartışması bitmeden bu defa da Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz millet bahçesine bin bir yalan ve iftira ile saldırmaya başladılar.Bunu öyle alçakça, öyle sinsice yapmaya çalışıyorlar ki, bu senaryo onların çapını, kalibresini de fersah fersah aşar. İstanbul Havalimanı'nın inşası başladığı günden beri kendi bölgesel ve küresel ulaşım ve ticaret merkezi konumlarının sarsılacağından endişe edenlerin kurguladığı bir yalan rüzgarı sürekli estiriliyor." ifadelerini kullandı."İHANETİ GİZLEMEK İÇİN ATATÜRK MASKESİNİ KULLANDILAR""Osmanlı döneminde kurulan, Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı." diyen Başkan Erdoğan; Cumhuriyet döneminde, 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin demokrasiye yaptıkları ihaneti gizlemek için hep Atatürk maskesini kullandıklarını ifade etti.Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"12 Eylül darbecilerinin başı Kenan Evren de Cumhurbaşkanlığı döneminde Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtınalar kopartanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Çünkü bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir.Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı."AYAKTA ALKIŞLANDIBaşkan Erdoğan'ın muhalefetin Atatürk Havalimanı ile ilgili eleştirilere verdiği yanıt salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.