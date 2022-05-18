ABD'de bebek maması kıtlığından sonra süt bankalarına talep arttı

Bebek maması kıtlığı ülke genelinde ebeveynleri ve çocukları etkilemeye devam ederken, donör anne sütüne ilgi duyulmakta ve bazıları bunu ek olarak başka bir seçenek olarak görmeye devam ediyor.Kuzey Amerika İnsan Sütü Bankacılığı Birliği, özellikle Teksas, Illinois ve Kaliforniya'da donör sütü hakkında soru soran kişilerden 'benzeri görülmemiş' sayıda çağrı aldığını söyledi.Örgütün yönetici direktörü Lindsay Groff, 'Bu krizin zirvesinde donör sütün keşfetmek için güvenli bir seçenek olup olmadığını merak eden ailelerden gelen talep ve sorularda kesinlikle bir artış görüyoruz.' dedi. Groff, 'Bu devam ettikçe, insanların bebekleri için güvenli alternatifler bulma konusunda umutsuz olduklarından, bu talebin artmaya devam edeceğinden şüpheleniyorum.' diyerek sözlerine devam etti.Yeni doğan uzmanı ve Sağlık Süt Bankası'nın genel müdürü Dr. Lisa Stellwagen, merkezin özellikle Mayıs ayında aramalarda bir artış gördüğünü söyledi. Stellwagen pazartesi günü yaptığı açıklamada, diğer insanlara yardım etmek için süt bağışlamak isteyen kadınların arttığını ve siparişlerin yalnızca geçen hafta 'yüzde 10-20 daha' arttığını da sözlerine ekledi.