3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

Pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve iklim değişiklikleri nedeniyle tarımda yaşanan sıkıntılar tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye bu yöndeki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için art arda adımlar atıyor. Tarım sektörünün sorunlarının hızla çözülerek üretimin artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalara hız verilirken, çiftçilerin elektrik faturalarının hafifletilmesi ve rahatça ödenebilmesine ilişkin üç önemli çalışma yapılıyor.Edinilen son dakika bilgisine göre Tarım sektörünün sorunlarının çözülmesi için üç konu gündeme geldi. Bu konular ve yapılan çalışmalar şöyle:Tarım sektörü ve AK Parti tabanının son dönemdeki en önemli taleplerinden biri çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili oldu. Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepler üzerine çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organizatörlüğünde elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıldı.Bu kapsamda elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması gündeme geldi. Dağıtım şirketlerinin bu durumda, belli bir oranda düşük faiz uygulaması taleplerinin olduğu da belirtiliyor.Önümüzdeki günlerde bu konuda bakanlık ve dağıtım şirketleri arasında protokol yapılması bekleniyor.Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliğiTabandan gelen bir başka talep ise sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması yönünde. Ancak dağıtım şirketleri buna sıcak bakmıyor.Bütçeye maliyetinin de oldukça yüksek olacağı hesaplanıyor. Ayrıca indirimli elektrik için yasa değişikliği de gerekiyor.Desteklerin azaltılarak, temel girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışması bir süredir devam ediyor. Bunun hızlandırılarak hayata geçirilmesi isteniyor. Aksi takdirde 'hükümet destekten vazgeçti, azalttı' gibi endişelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.