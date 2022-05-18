132 kişiye mezar olan Çin'e ait uçağın kara kutusu basına!

132 kişiye mezar olan China Eastern Airlines uçağı ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. 9 bin metrede seyreden uçağın 2,5 dakikada dağa çakılan uçağın kara kutu sonuçları basına sızdı. Kopitte kim vardı?

132 kişiye mezar olan uöçak ile ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesi, kara kutu sonuçlarını gündeme getirdi. İşte 9 bin metrede seyreden uçağın 2,5 dakikada dağa çakılmasının sırrı...



Guangzhou'ya inmesi planlanan Boeing 737-800 hedefine varmak üzereyken ir anda yere çakıldı.



Uçuşları izleyen FlightRadar24'e göre, 29,100 fit (yaklaşık 9000 metre) yükseklikte seyreden uçak, 2 dakika 15 saniye sonra 2 bin 760 metreye indiği görüldü.



Uçaktan en son yaklaşık 1000 metre yükseklikteyken sinyal alındığı öğrenilirken Çin'in güneyindeki Guangşi bölgesinde yaşayanlar bir uçağın dağlık alana çakıldığını çok sayıda kişi tarafından görüldü.



O anları anlatan köylüler çakılma sesini 'gök gürültüsüne' benzetti. Büyük bir patlama duyulduğu ardından ise yoğun bir dumanın yükseldiği ifade edildi.



Çinli yetkililer kaza bölgesine ulaştıklarında uçağın parçalarının kilometrelerce alana dağılmış olduğunu gördüler. Uçağın enkazının olduğu bölgede hayatını kaybetmiş insanların izlerine rastlandı.



Yerel medya, uçağın çakıldığı alanda çıkan ve ağaçların da yanmasına yol açan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü yazdı. China Southern ve Air China'dan sonra ülkenin en büyük üçüncü havayolu şirketi olan China Eastern'e ait uçağın düşmesi, Çin'de büyük bir üzüntüye yol açtı.



YANMIŞ PARÇALAR TOPLANDI



Tüm yolcu ve mürettebatın öldüğü kazadan birkaç gün sonra kara kutu bulundu. Uçağın bazı parçaları ve yolculara ait yanmış çantalar, cüzdanlar da yine dağlık alandan toplandı.



China Eastern Havayolları, uçakta üç pilotun bulunduğunu açıkladı. Kaptan pilotun 6709 saat uçuş tecrübesi olduğu, yardımcı pilotların ilkinin daha önce 31,769 saat, ikincisinin de 556 saat uçuş tecrübesi olduğu belirtildi.



ÖLÜM DALIŞININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI



ABD basınında çıkan haberlerde, uçuş verileri Mart ayında düşen China Eastern Airlines uçağının kasıtlı olarak burundan dalışa geçtiği belirtildi.



Wall Street Journal, ABD yetkililerinin kazanın nedenine ilişkin ön değerlendirmesini bilen bir kişiye atıfta bulunarak, "Uçak, kokpitteki biri tarafından söyleneni yaptı" ifadelerine yer verdi.



Rapora göre, kaza mahallinden kurtarılan uçağın "kara kutu" uçuş kayıt cihazlarından birinden elde edilen veriler, kontrollere yapılan girdilerin uçağı neredeyse dikey bir dalışa ittiğini öne sürdü.



ABD'li yetkililere atıfta bulunan ABC News, kazanın kasıtlı bir eylemden kaynaklandığına inanıldığını da bildirdi.