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Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...

Yangınla mücadelede 462 kişilik “Orman Özel Harekât ekibi” kuruldu. Helikopter sayısı 39’dan 55’e, uçak 3’ten 20’ye, İHA 4’ten 8’e yükseltildi. 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA ise rezerv güç olarak bekletiliyor.

Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...
Ekleme: 17.05.2022 - 09:18 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İsa Tatlıcan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...

Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını kaydeden Bakan Kirişci şunları aktardı:

GÜCÜMÜZÜ YAPILANDIRDIK
Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji izleyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz.

39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız tamdır.

Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...

Yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdık.

Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik.

Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...

Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 bin gönüllü vatandaşımız katıldı.

Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve 1500 orman muhafaza memuru ile ekiplerimizi daha da güçlendiriyoruz.

Kara gücümüzü toplamda 1350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracıyla güçlendirdik.

Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...

Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyon çerçevesinde rezerv güç olarak 185 dozeri, 12 su tankerini, 25 greyderi, 1913 ekskavatörü ve 229 treyleri hazırda bulunduruyoruz.

AB Sivil Koruma Mekanizması üyesi olmamız hasebiyle acil durumlarda bu mekanizmanın havuzundaki uçaklardan yararlanmaktayız.

Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...

ÖZEL HAREKÂT BİRİMİ KURULDU
Attığımız önemli adımlardan biri de yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek ORKUT ekiplerinin kurulmasıdır.

Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır. Ayrıca 150 kişilik yangın uzmanı da operasyonu sahada anlık veriler ışığında yönetecektir.
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