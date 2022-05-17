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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşme için 16-19 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Ekleme: 17.05.2022 - 00:28 Güncelleme: 17.05.2022 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye ziyaret!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler'de (BM) düzenlenecek toplantılar ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirecekleri Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşme için 16-19 Mayıs tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyaret kapsamında BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılacak.

Çavuşoğlu ayrıca, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 18 Mayıs'ta BM'de düzenlenecek 'Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı' adlı, bakanlar düzeyindeki toplantıya da katılacak.

Bu toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler yapması beklenen Çavuşoğlu, Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu, New York'ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya gelecek.
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