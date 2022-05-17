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Dünyanın gözü Azovstal Fabrikası'nda: 53'ü ağır yaralı 264 Ukrayna askeri çıkarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'ndan 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu.

Dünyanın gözü Azovstal Fabrikası'nda: 53'ü ağır yaralı 264 Ukrayna askeri çıkarıldı
Ekleme: 17.05.2022 - 09:06 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü Azovstal Fabrikası'nda: 53'ü ağır yaralı 264 Ukrayna askeri çıkarıldı
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, güneydoğu Ukrayna'da kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikalarından toplam 53 yaralı Ukraynalı askerinin hastaneye tahliye edildiğini, 211 askerin de başka bir noktaya götürüldüğünü söyledi.

Anna Malyar, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, daha fazla ayrıntı vermeden tüm tahliye edilenlerin takasa tabi olacağını söyledi.

Malyar, "53 ağır yaralı, 16 Mayıs'ta Azovstal'dan tıbbi yardım için tahliye edildi. 211 kişi daha insani koridordan Olenivka'ya götürüldü. Eve dönüşleri için bir değişim prosedürü uygulanacak" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy de, kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasını savunan askerlerin hayatlarının kurtarılacağını umduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Adamlarımızın hayatını kurtarabileceğimizi umuyoruz. Aralarında ağır yaralılar var. Tedavi alıyorlar. Ukrayna'nın Ukraynalı kahramanlara canlı ihtiyacı var" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün gündüz saatlerinde "Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan yaralıların tahliyeleri için Ukrayna ile anlaşma varıldı" demişti.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu
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