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CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!

İstanbul merkezli beş ilde “Rüşvet” operasyonu düzenlendi. Çoğunluğu Kadıköy Belediyesi’nde görevli Zabıta Personeli ve Belediye Mühendisi olan 54’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
Ekleme: 17.05.2022 - 09:05 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde önemli bir operasyon düzenledi.

Örgütlü olarak 'Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına karışan 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli Zabıta Personeli ve Belediye Mühendisi olan 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli olarak İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerde aramalar devam ediyor.
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