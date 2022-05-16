Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da! 17 yıl sonra bir ilk!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı ile iki ülke ilişkilerini tüm yönleri ile değerlendirdi. Görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti.
Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçildi.
Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapılacak.
Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.
TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.
Sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.
BÖLGESEL GELİŞMELER
Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.
Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.
ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başkan Erdoğan ve Tebbun ortak basın toplantısı ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşıyor.