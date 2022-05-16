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Çalışmalar başladı! Bir ile daha hızlı tren müjdesi

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen '12. Emiralem Çilek Festivali'nin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'e yapılacak olan hızlı tren projesi için, "Bizim 2023 vaatlerimiz ve sözlerimizden bir tanesi İzmir-Ankara hızlı tren projesini hayata geçirmek vardı. O çalışmaya başladık. Önemli mesafeler kat ettik. 2025'in Temmuz'unda İzmir-Ankara hızlı tren projesi hayata geçmiş olacak" ifadeleri kullandı.

Ekleme: 16.05.2022 - 01:16 Güncelleme: 16.05.2022 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Çalışmalar başladı! Bir ile daha hızlı tren müjdesiMenemen Belediyesi tarafından düzenlenen '12. Emiralem Çilek Festivali'nin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'e yapılacak olan hızlı tren projesi için, 'Bizim 2023 vaatlerimiz ve sözlerimizden bir tanesi İzmir-Ankara hızlı tren projesini hayata geçirmek vardı. O çalışmaya başladık. Önemli mesafeler kat ettik. 2025'in Temmuz'unda İzmir-Ankara hızlı tren projesi hayata geçmiş olacak' ifadeleri kullandı.

Dağ, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen '12. Emiralem Çilek Festivali'nin açılışı ve kortej yürüyüşüne katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve çok sayıda vatandaşla festival alanında yürüyen Dağ, çilek üreticileriyle sohbet edip, vatandaşlara çilek ikramında bulundu.

2025'te hızlı tren projesi hayata geçecek
İzmir'e hızlı tren müjdesini veren Dağ, şunları kaydetti: 'Bizim 2023 vaatlerimiz ve sözlerimizden bir tanesi İzmir-Ankara hızlı tren projesini hayata geçirmek vardı. O çalışmaya başladık. Önemli mesafeler kat ettik. Ama zaman içerisinde müteahhit firmaların işleri bırakması sebebiyle zaman zaman aksamalar oldu. Ama şubat ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İngiltere Eximbank 2,16 milyar avroluk kredi anlaşmasını imzaladı. Çalışmalar yeniden başladı. 3 etapta çalışma yapıyoruz. Bir, Polatlı-Banaz, iki Banaz-Salihli, üç Salihli-Menemen-İzmir. İnşallah şubat ayından itibaren sayacak şekilde Polatlı-Banaz arası 28 ayda bitecek. Yine Menemen-Manisa-Salihli arası da 28 ayda bitecek. Salihli-Banaz arası da 40 ayda bitecek. 2025'in Temmuz'unda İzmir-Ankara hızlı tren projesi hayata geçmiş olacak.'
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