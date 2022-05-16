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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li vekil Alican Önlü'nün polise taşla saldırdığı görüntüleri paylaşarak "Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir." demişti. Tepki çeken görüntülere Kılıçdaroğlu ve partisinden bir yorum gelmedi. Sosyal medya hesabından yeniden Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Soylu, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'
Ekleme: 16.05.2022 - 14:23 Güncelleme: 16.05.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Bu iş trollükle olmaz'
Tunceli'de PKK'lı Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyen HDP'li vekil Alican Önlü'nün polise taşla saldırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak kirli provokasyonun Kılıçdaroğlu'nun hamiliğinde olduğunu söyledi. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi.

Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görüntülere ve Bakan Soylu'nun tepkisine yanıt gelmedi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"BU İŞLER TROLLÜKLE OLMAZ"

Kılıçdaroğlu'ndan yanıt beklediğini söyleyen Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız.

Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz.

Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu."
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