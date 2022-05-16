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Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Birlikten Berekete' enflasyon paketi kapsamında konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!
Ekleme: 16.05.2022 - 15:54 Güncelleme: 16.05.2022 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Konut kampanyasının ele alındığı toplantıda, fahiş fiyat artışları da gündeme geldi. Bakan Nebati toplantıdan ilk mesajı paylaştı.

Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!

BAKAN NEBATİ KONUT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete' Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!

TOPLANTI SONRASI KONUT FİYATLARI İLE İLGİLİ İLK MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.' ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE DE BULUŞACAK

Bakan Nebati daha sonra temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek. Nebati geçen hafta da, gıda sektörü temsilcileri ile bir araya gelmişti.
Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi!
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