NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığının izini sürümeye devam ediyor. Fakat bazı kişilere göre NASA'nın Mars araştırmaları göründüğü kadar masum değil. NASA'nın bir zamanlar Mars'ta var olan medeniyetin peşinde olduğu iddia ediliyor. NASA Curiosity adındaki uzay aracından gelen son görüntüler ise dudak uçuklatır cinsten. İşte o görüntüler ve iddianın detayları...

Komplo teorisyenleri uzun zamandır Mars'ta akıllı canlıların yaşadığını ve medeniyet kurduğunu ileri sürüyor. Teorisyenlere göre NASA bu durumu saklıyor ve Mars'ta hiç bir şey olmadığını söylüyor. Bu konu yıllardır tartışılırken NASA'nın paylaştığı son görüntüler kafaları karıştırdı.



NASA'nın Mars görüntüleri şoke etti! 'Uzaylı kapısı'

NASA'nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, şoke etti. Yakalanna görüntüde kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı görülüyor. 'Uzaylı kapısı' mı? sorularını akıllara getiren görüntü hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.



MARS'TAKİ DEPREMLER!



Reddit'te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.



Uzaylı avcıları Mars'ta yaşam iddiaları hakkında daha önce bazı fotoğrafları kanıt olarak paylaşmıştı. işte onlardan bazıları...



İddia sahipleri Gigapan'da yer alan bir görüntüde dikkat çekici kanıtlar bulduklarını ve NASA'nın bunu gözden kaçırdığını belirtti. Söz konusu görüntüde ise taşlara oyulmuş uzaylı yüzleri yer alıyor. Çılgın iddialarıyla tanınan Scott C. Waring de taşlara oyulmuş olan yüzler hakkında açıklamada bulundu.



Waring, 'Taşlara oyulmuş olan bu yüzler, Marslılar için önemliydi. Çünkü onların kültürlerine aitti. Burada gördüğümüz yüzler uzaylıların neye benzediğini değil, en çok önem verdikleri ve saygı duydukları kişileri gösteriyor.



Görüntülere daha yakından bakarsanız, insana benzeyen özellikler görebilirsiniz. Gözleri, ağızları, burunları var. Kesinlikle önemli konumda bulunan şahsiyetlerdi.'



Waring bununla birlikte NASA ve CIA'in insanları kandırdığını ve kanıtları sakladıklarını da sözlerine ekledi.



Oyulmuş yüzler sosyal medyada ilgi gördü. Twitter'da jeolog olduğunu söyleyen bir kullanıcı ise söz konusu yüzlerin, yapay olmadığını, zamanla dış etkenlerden dolayı aşınmış olan kayalar olduğunu belirtti.

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MARS'TAN GELEN DİĞER GİZEMLİ KARELER



Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınl