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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Herhangi bir seçim güvenliği sorunu yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, barışçıl şekilde sürdürdüğümüz seçim geleneğine gölge düşürmek için yapmacık bir endişe ile suyu bulandırmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
Ekleme: 13.05.2022 - 23:33 Güncelleme: 13.05.2022 - 23:40 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği açıklamasına tepki: Kaos sevdalısı ve fav delisi bir anlayış!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.


'SUYU BULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Türkiye'de seçimlerin, demokratik ve temiz bir şekilde gerçekleştiğini hatırlatan Dağ, 'Dolayısıyla herhangi bir seçim güvenliği sorunu yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, barışçıl şekilde sürdürdüğümüz seçim geleneğine gölge düşürmek için yapmacık bir endişe ile suyu bulandırmaya çalışmaktadır.' ifadelerini kullandı.


Dağ, 'Seçim döneminde herhangi bir problemin ve güvenlik zafiyetinin oluşmadığı ülkemizde ajans eliyle hayal üretip toplumun huzurunu kaçırmayı hedefleyeceklerine, kendi açılarından endişe etmeleri gereken daha önemli bir husus vardır, yine, yeniden kaybetmemek. Yine kaybedeceksiniz.' değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin şimdiden seçimi kaybedeceğini bildiği için yenilgisine kılıf ve bahane aradığını ya da toplumu galeyana getirmeyi amaçladığını belirten Dağ, şunları kaydetti:


'CHP Genel Başkanı, bugünkü davranışıyla sorumlu bir muhalefet lideri gibi değil, bir 'Kaos sevdalısı' gibi davranmıştır. Kemal Bey, CHP'ye doldurduğu siyasetçi görünümlü militanlar eşliğinde yaptığı eylemlerle, CHP'yi sokaktan beslenen, marjinalize bir kimliğe büründürme faaliyetine devam etmektedir. CHP siyasetinde sadece durağan ritimli, kulak tırmalayıcı kantin solcusu sloganları eksiktir. Kurgu çekimlerden ve sokak eylemlerinden medet uman bu 'Fav delisi' siyaset anlayışı ile prim yapacağını ve kendi tabanı da dahil herkesin zihnindeki 'Vasat, iş bilmez Bay Kemal' düşüncesini sileceğini zannediyor ama yanılıyor. (Yine) Yenileceksin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.'
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