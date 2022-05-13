Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onama kararı ve sonrasında oluşan muhalif tepki süreci yorumlandı.Programda konuşan Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek alınan kararın doğru olduğunu belirterek, 'Karar üzerine siyaseten rol kapma peşinde olanlar kararı okumadan karar vermeye çalışanlar toplumu provoke etmeye başladılar' ifadelerini kullandı.İşte Mustafa Kemal Çiçek'in konuşmasında öne çıkanlar:'BANA GÖRE KARAR DOĞRU KARAR'Canan Kaftancıoğlu için Yargıtay'ın aldığı karar kamuoyuna yansıdı ve bunun üzerine siyaseten rol kapma peşinde olanlar kararı okumadan karar vermeye çalışanlar toplumu provoke etmeye başladılar. Bana göre karar doğru karar. Kararı okuyan, hukukçu gözü ile okuyan ülkesine değerlerine ve anayasasına bağlı vatandaşın kararı yanlış bulması hayatın olağan akışına terstir.'TİMSAH GÖZYAŞLARI OLARAK GÖRÜYORUM'CHP'de bulunduğum dönemde bu karara Canan Kaftancıoğlu'nun tasfiye edileceğini ve önlerinin açılacağını ve Kaftancıoğlu vakasından kurutacaklarını söyleyen siyasilerin bugün İstanbul'a giderek CHP İl Başkanlığı'nda Canan Kaftancıoğlu için açıklamalarda bulunmasını timsah gözyaşları olarak görüyorum ve benim nazarımda çok enteresandır. Bu tavrı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.ÇİÇEK: 'CEZAEVİNE GİRECEK ALIP BU GECE EVİNDEN GÖTÜRECEKLER' ÖYLE BİR ŞEY YOK5 ayrı suçtan dolayı iddianame düzenledi. Kaftancıoğlu için alınan kararda zaman aşımı yok. İncelemeden bu değerlendirme yapılmaktadır. Kamuoyunu saptırmaya dönük 2 husus dile getirildi. 'Cezaevine girecek alıp bu gece evinden götürecekler' böyle bir durum söz konusu değildir. Ceza İnfaz Kanunumuza göre, bu kişi aldığı ceza itibariyle 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası koşullu salı verme olarak 2 yıl 5 ay 25 güne iniyor. Ve bunun cezası denetimde serbestlik müessesine tabi bir duruma geliyor. Sadece savcılık Kaftancıoğlu'nu davet edecek. Bugün Yargıtay'ın ona kararı ile 3 suçtan karar kesinleşti. 2 suçtan bozma kararı var yeniden yargılanacak. Onan suçlamalar yönünden Yargıtay'a karar düzeltme yoluna gidebilir. Bu infazı engellemez. AYM tedbir talepli bireysel müracaat yoluna gidebilir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edebilir. AYM yolunu tükettikten sonra.'ATATÜRKÇÜ, MİLLİ DEVLETTEN YANA MAKYAJLARININ AKTIĞI BİR GÜNDÜR'Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bugünkü süreç Millet İttifakı'nda olan birçok siyasinin, belediye başkanının Atatürkçü, milli devletten yana makyajlarının aktığı bir gündür. Bazıları belki mahalle baskısı ile bu açıklamaları yaptı.YARGITAYDAN CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NUN MAHKUMİYETİNE ONAMACHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.MUHALEFET İŞİNE GELDİĞİ GİBİ YORUMLUYORAK Parti Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz da A Haber canlı yayında söz konusu kararı yorumladı: Herkes bu kararı işine geldiği gibi yorumluyor. Popilist bir açıyla bakıyor. Bağımsız yargı böyle bir karar almış. Kılıçdaroğlu işine gelince yargı bağımsız değil işine gelmeyince hakim ve savcıları tehdit eder. Muhalefet Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bağımsız yargıyı saptırmaya çalışıyor. Bu dava 3 yıldır işleniyordu.' dedi.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.Daire, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak'tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.Kaftancıoğlu'na, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildiKararda, 'Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir.' denildi.'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.