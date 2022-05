Emaar AVM’de Dünyanın En İnsansı Robotu Robot Einstein ve Gelecekteki Robot Köpeklerimiz ile Tanışın!

26 Mart tarihinde Emaar AVM’de konukların karşısına çıkan robotların birçoğu ilk defa Türkiye’de sergilenmeye başladı. Bu robotlardan en çok ilgi gören ise insana en yakın robot olan Robot Einstein. Robot Einstein’ı geliştirmek için uzun yıllar çalışan bilim adamları en karmaşık mekanizma üzerine insan derisine en yakın dokuyla Robot Einstein’i ortaya çıkardı.Robot Balık Miro ise Robotlar Şehri Müzesi’nde büyük bir akvaryumun içinde her yaştan konukların ilgisini çekmeye başladı bile!Müzenin İstanbul’daki bir diğer yeni gözdesi ise Sunucu Robot. Robotlar Şehri’nde Amerika’dan gelen tv sunucusu robot ile karşılaştığınızda İngilizce konuşmanıza gerek yok. Çünkü İstanbul’a gelmeden önce sizler için Türkçe öğrendi!10 yıl içinde her Türk ailesinin böyle bir robot köpeğe sahip olacağını iddia eden müze gelecekteki köpeklerimizle tanışma fırsatı da sunuyor. Robot köpek arka ayakları üzerine kalkıyor, takla atıyor, kendini sevdirip başının okşamasına izin veriyor ve Michael Jackson'ın ay yürüyüşündeki dansını sergiliyor. Ayrıca saatte 20 kilometreye kadar hızlanan robot köpek, gelecekte devriye gezebilecek ve evin korunmasında da kullanılacak!Robotlar Şehri Müzesi toplamda 85 farklı robot ve teknolojiye sahiptir. Müzede her yarım saatte bir interaktif gösterilerle her anınız dolu dolu geçecek. Robotlar Şehri’ni gezmek için en az 2 saat ayırmanız öneriliyor.Robotlar Şehri, 31 Mayıs’a kadar müzeye gelmeden önce satın alınan her yetişkin bilet ile birlikte 13 yaşından küçük bir çocuklara da ücretsiz bilet imkanı sunuyor. Robotlar Şehri Müzesi’ne https://robotlarsehri.com.tr/bilet adresinden online bilet satın aldıktan sonra sergi girişindeki gişeden ücretsiz bir bilet talep etmeniz yeterlidir!On parmağında on marifet olan Promobot robot, üniversitede eğitim veriyor, hava tahminlerinde bulunuyor ve bazı ülkelerin başkanlarıyla el sıkışıyor. Aynı zamanda Robotlar Şehrinin ziyaretçileri ev işlerini yapan robotlarla da arkadaş oluyor. Bu robotlar pencere ve aynaları pırıl pırıl temizliyor, lezzetli tarifler veriyor, kahve yapıyor ve çocuklarla zaman geçirerek oyunlar oynuyor.Hollywood özel efektli bir mini filmin kahramanı olarak 3D fotoğraflar çekilebilirsiniz.Robotlar Şehri’nin konukları deneyim dolu bir gün geçirirken uçan piksellerin performansına katılabilirsiniz. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz keyifli anları 3 boyutlu ve canlı bir görüntü ile fotoğraflayıp anılarınızın arasına ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu müzede sanal ve artırılmış gerçekliğin 11 alanını test edebilirsiniz.Robotlar Şehri Müzesi’nin yapay zeka bölümünde de oldukça ilgi çeken ve şaşırtan olayları deneyimleyecebilirsiniz. Nöral ağlar tarafından oluşturulan Mona Lisa, Frida Kahlo ve Audrey Hepburn’ün canlandıran resimlerini görebilir, sosyal uygulamalarla entegre ederek onları canlı olarak seyredebilirsiniz. Teknoloji sayesinde sebzelerle müzik çalabilir, gözlüksüz hologramları görebilir, bir yarış arabasında sanal test sürüşüne çıkabilirsiniz."Robotlar Şehri" Milano, Prag, Tallinn, Napoli, Atina, St. Petersburg ve diğer dünya başkentlerinin sakinlerini şimdiden şaşırttı. Şimdi sıra İstanbul’da.Robotlar Şehri İstanbul'da 24 Mart - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında EMAAR SQUARE AVM, Zemin kat, Ünalan mahallesi, Libadiye Caddesi No:88, Üsküdar/ İstanbul'da açılacak. Her gün 10:00 - 22:00*Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen arayınız:Call Centre: 0 544 174 7466Web: robotlarsehri.com.trİnstagram ve Facebook: @robotlarsehri