  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı!

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı.

Ekleme: 12.05.2022 - 09:25 Güncelleme: 12.05.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı!Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının, müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmeyi, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmeyi ve gidermeyi amaçlayan tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli ve Sakız adalarının batısı ile adaların arasında kalan iki farklı noktada yapılacak.

Deniz Aslanı-2022'de Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı, muharip uçak, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından 1 bot ile arama kurtarma ihtisaslı personel görev yapacak.

Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı!

İki senaryoyu içerecek tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edilecek.
İkinci senaryoda ise yine Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Tatbikatı, İçişleri Bakan Yardımcısı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile 27'si yabancı 47 gözlemci de takip ediyor.
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı
CHP'li İBB'den rezil hareket! “Kolu ya da bacağı kopmamışsa gelemeyiz.”
Vatandaştan metro çilesi! Asansörler 1 haftadır tamir edilmiyor..
Bildikleri tek hizmet heykel! İBB'den 34 meydana 34 heykel!
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
Resmi olarak duyurdular: Kuzey Kore'de 2 buçuk yılın ardından ilk koronavirüs vakası
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Patent Şampiyonu oldu!
Sosyal medyadaki asılsız videolara kanmayın! İran sınırından sıcak görüntüler!
DHKP-C’ye CHP’li belediyeden Ramazan kolisi
'Kamu kaynağı kullanmadık' diyen İmamoğlu'na kanıtlarla yanıt!
İsrail, Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinde Filistin'i suçluyor
4'üncü sondaj gemimiz Alparslan geliyor! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak!
CHP'nin kanalında Selahattin Demirtaş'a övgüler!
Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...
Terörün siyasi ayağı HDP'nin 1 Mayıs yalanı elinde patladı: Kendisi HDP’li akrabaları PKK bağlantılı çıktı
Terra Luna ve UST çöktü! Kripto para piyasalarında deprem! 1 gecede yüzde 98 kayıp...
CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon liralık bütçe: 'Bu para nereden geliyor?'
İzmir'de suya yüzde 15 zam
İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
20 ilin valisi değişti!
Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Apple açıkladı! iPod'lar tarih oluyor

Apple açıkladı! iPod'lar tarih oluyor

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Meteoroloji verileri açıkladı! Sıcak havalar geliyor...

Meteoroloji verileri açıkladı! Sıcak havalar geliyor...