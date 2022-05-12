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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET canlı yayınında asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi. Zengin, "Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum." ifadesini kullandı.

Ekleme: 12.05.2022 - 02:14 Güncelleme: 12.05.2022 - 02:23 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında 'Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?' sorusuna yanıt verdi.


'Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız.' diyen Zengin, 'En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor.' ifadelerini kullandı.


Somut bir şey söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Zengin, 'Bu konuda ilgili bakanların açıklama yapması lazım.' diye konuştu.


AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Sert Sorular programında yaptığı 'Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' şeklindeki açıklaması anımsatılan Zengin, şunları söyledi:


'Cahit Bey daha somut bir şey söyledi. Ben böyle bir şey söyleyemeyeceğim.

Sayın bakan henüz elimizde böyle bir çalışma yok demişti.


Şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlarımız her halükarda bunun değerlendirmesini yapıyorlar'


Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada bu konu hakkında yeşil ışık yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin temmuz ayını işaret ederek, 'Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz.' demişti.

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