  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan'ın Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu söyledi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
Ekleme: 11.05.2022 - 16:27 Güncelleme: 11.05.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e verdiği röportajda, iç meselelerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ve Yunanistan'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE İLE DİYALOG MESAJI

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu iki ülke olduğunu vurgulayan Sakelaropulu, 'Barış ve sükunet dolu uzun süreçler geçirdik. Komşuların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Son dönemde Meriç'te ve Ege'de gördüğümüz gibi zor zamanlarımız da oldu. Bence Yunanistan diyalog istediğini belirtmekle iyi yapıyor. Diyalog istiyoruz. Komşularımızla diyalog olmalı.' diye konuştu.

Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla birlikte tüm Yunanistan'ı ziyaret etme ihtiyacını ve isteğini hissettiğini belirterek sınır bölgelerine sık sık yaptığı ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

UKRAYNA SAVAŞI

'Bu bölgelerde yaşayan insanlar, özle şartlarda yaşıyor. Ada Yunanistan'ı ve dağlık bölgeler özel şartlara sahip. İletişim zorlukları var. İzole edilmiş hissetmeleri ve kendilerini bir şekilde unuttuğumuzu hissetmeleri iyi değil.'

Ukrayna savaşının herkesi şaşırttığını ifade eden Sakelaropulu, Ukraynalıların Avrupa değerleri için savaştığını, bu nedenle de Avrupa'dan büyük destek gördüğünü kaydetti.
Selçuk Bayraktar ABD'ye meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
Balıkçı barınaklarındaki restoranlar yıkılmıştı! CHP zamanında kaçak olarak yapılmış...
Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili övgü: Türkiye iyi bir iş çıkarıyor
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan çalım! 16 yıl önceki fotoğrafları paylaşıldı!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Kripto para piyasasında sert düşüş!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!