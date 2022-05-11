  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılın ilk Ay Tutulması'nın etkileri!

Karma Astrolog Dilara Yıldızhan, Ay Tutulması ve Merkür Retrosu'na dair detayları paylaştı. Önemli bilgiler veren Yıldızhan, kıtlığa karşı herkesi uyardı.

Ekleme: 11.05.2022 - 18:02 Güncelleme: 11.05.2022 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Yılın ilk Ay Tutulması'nın etkileri!İkizler ve Yay aksından çıkan ay düğümler, Boğa ve Akrep aksına geçiş yaptı.

2023 yılına kadar Boğa ve Akrep aksından alacağımız tutulmalar ile hayatımızda yeni bir sayfa açılacak.

Tutulmaların ilk 30 Nisan tarihinde Boğa burcunda gerçekleşti ve Güneş Tutulması hayatımızda yeni sayfalar açmamıza olanak sağladı.

Yılın ikinci tutulmasını ise 16 Mayıs tarihinde Akrep burcunda yaşayacağız. Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma, bazı zor etkileri barındırıyor.

Bu tutulmaya dair oldukça net konuşan Astrolog Dilara Yıldızhan, yaptığı değerlendirmelerle tutulma öncesi ipuçları verdi.

Yılın ilk tutulması fena geliyor!
Ekonomiden siyasete kadar birçok alana değinen Dilara Yıldızhan, Ay Tutulması'nın dönüştürücü ve zor etkileri olduğunu söyledi.

Liderleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı değerleNdiren Yıldızhan, Ekim ayını işaret etti.

Ekrem İmamoğlu'nu konuşmaya devam edeceğimizi söyleyen Dilara Yıldızhan, kabine revizyonunun uzak olmadığını söyledi.
DEVA Partli'li casus Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz!
Selçuk Bayraktar ABD'ye meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
Balıkçı barınaklarındaki restoranlar yıkılmıştı! CHP zamanında kaçak olarak yapılmış...
Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili övgü: Türkiye iyi bir iş çıkarıyor
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan çalım! 16 yıl önceki fotoğrafları paylaşıldı!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! İftiraları cezasız kalmadı
Rusya öyle bir hata yaptı ki! Yanlışlıkla kendi askerlerini öldürdüler...
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a çalışıyor! Atkıdan sonra bileklik dağıttı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya'ya ait 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın

Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın

Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!

Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!