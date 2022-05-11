Yılın ilk Ay Tutulması'nın etkileri!

İkizler ve Yay aksından çıkan ay düğümler, Boğa ve Akrep aksına geçiş yaptı.2023 yılına kadar Boğa ve Akrep aksından alacağımız tutulmalar ile hayatımızda yeni bir sayfa açılacak.Tutulmaların ilk 30 Nisan tarihinde Boğa burcunda gerçekleşti ve Güneş Tutulması hayatımızda yeni sayfalar açmamıza olanak sağladı.Yılın ikinci tutulmasını ise 16 Mayıs tarihinde Akrep burcunda yaşayacağız. Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma, bazı zor etkileri barındırıyor.Bu tutulmaya dair oldukça net konuşan Astrolog Dilara Yıldızhan, yaptığı değerlendirmelerle tutulma öncesi ipuçları verdi.Yılın ilk tutulması fena geliyor!Ekonomiden siyasete kadar birçok alana değinen Dilara Yıldızhan, Ay Tutulması'nın dönüştürücü ve zor etkileri olduğunu söyledi.Liderleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı değerleNdiren Yıldızhan, Ekim ayını işaret etti.Ekrem İmamoğlu'nu konuşmaya devam edeceğimizi söyleyen Dilara Yıldızhan, kabine revizyonunun uzak olmadığını söyledi.