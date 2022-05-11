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Rus Komutandan ortalığı karıştıracak açıklama: ABD, Ukrayna’yı poligon yaptı! |Rusya Ukrayna savaşı son durum…

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov'dan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Ukrayna'nın, ABD tarafından biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesi ve yeni ilaç örneklerinin test edilmesi için poligon haline getirildiğini söyleyen Kirillov, bu şemaya bazı büyük ölçekli ilaç firmalarının da dahil olduğunu anlattı.

Rus Komutandan ortalığı karıştıracak açıklama: ABD, Ukrayna’yı poligon yaptı! |Rusya Ukrayna savaşı son durum…
Ekleme: 11.05.2022 - 22:07 Güncelleme: 11.05.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Rus Komutandan ortalığı karıştıracak açıklama: ABD, Ukrayna’yı poligon yaptı! |Rusya Ukrayna savaşı son durum…
Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Rus ordusunun ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvar kurma çalışmalarını araştırmaya devam ettiğini belirtti.

Daha önce ABD tarafından bu ülkedeki biyolojik laboratuvarların ve araştırma kuruluşlarının faaliyetlerini koordine etmesiyle ilgili bir şema hazırladıklarını hatırlatan Kirillov, ABD'de Demokrat Parti liderlerinin, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin ideologları olduğunu savundu.

Kirillov, devlet garantileri altında, Clinton, Rockefeller, Soros, Biden'ın yatırım fonları da dahil Demokrat Parti yönetimi tarafından kontrol edilen sivil toplum kuruluşlarından fon sağlandığını belirtti.

Bu şemaya bazı büyük ölçekli ilaç firmalarının da dahil olduğunu anlatan Kirillov, 'Ukrayna, biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesi ve yeni ilaç örneklerinin test edilmesi için poligon oldu.' diye konuştu.

'ALMANYA, UKRAYNA'DAN KAN ÖRNEĞİ TOPLADI'

Kirillov, Almanya'nın da 2013 yılından itibaren Washington'dan bağımsız olarak Ulusal Biyogüvenlik Programı'nı uygulamaya karar verdiğini ve program çerçevesinde Ukrayna dahil 12 ülke bulunduğunu dile getirdi.

Kirillov, ele geçirilen yeni belgelerin, 2016'dan 2019'a kadar olan dönemde Alman askeri uzmanların Ukrayna'nın 25 bölgesinde yaşayan vatandaşlardan 3 bin 500 kan serumu örneği aldığını ortaya koyduğunu aktardı.

Polonya'nın da ABD'nin Ukrayna'daki programlarına katılım sağladığını belirten Kirillov, 'Toplanan bilgiler, ABD tarafından Ukrayna topraklarında, amacı belirli bölgelerde kontrollü salgınlar oluşturma imkanını inceleyen, saldırgan bir askeri biyolojik programın uygulandığını doğrulamaktadır.' diye konuştu.
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