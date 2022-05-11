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İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son dönemde Türkiye'deki sığınmacıları hedef alan ırkçı yaklaşımlar ve oluşturulmaya çalışılan nefret iklimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de Melih Altınok'un moderatörlüğündeki Sebep Sounuç programına katılan Prof. Dr. Ortaylı "Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
Ekleme: 11.05.2022 - 22:55 Güncelleme: 11.05.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'de Melih Altınok'un moderatörlüğündeki Sebep Sonuç programına katıldı. Gündemdeki konular ve tarihi detayları değerlendiren Prof. Dr. Ortaylı önemli bilgiler verdi.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR!

Suriye ve Ortadoğu coğrafyasının tarihini hatırlatan İlber Ortaylı, Suriye ve Irak diye birer devletin tarihte yer almadığına dikkat çekti. Ortaylı sığınmacılar konusunda ise 'Hepsini atalım diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım.' ifadelerini kullandı.

İşte Ortaylı'nın açıklamalarından satır başları...

Suriye devamlı göçmen veren bir yerdir. Osmanlı döneminde de böyledir. Suriye'ye hükmeden 60 yıldır Nursilerdir. Bunlar Fransa'da harp okuluna gittiler.

Suriye ordusu bir milis ordusudur. Harp kabiliyeti yoktur. Arap dünyası da bizim anladığımız anlamda açık demokrasiye geçiş yoktur. Bir çırpıda ülkelerini terk ettiler. Biz savaş istemeyiz ama savaştan da korkmayız.

'TARİHTE SURİYE VE IRAK DİYE DEVLET YOK'

Tarihte Suriye ve Irak diye bir devlet yoktur. Suriye, Osmanlı'nın Şam vilayetiydi. Suriye'de bir kavga var, Türkiye bunlara kapı açtı ve aldı. İçlerinde Türkmenler de vardır. Bayır Bucak Türkmenleridir. Savaş döneminde (sığınmacılar) özellikle defans durumuna geçerek doğum oranını artırır.

'HEPSİNİ ATALIM' DİYENLER VAR, NEYİ ATIYORSUN?

Başımızda bir mülteci sorunu var. 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım diyor.

'SIĞINMACILARI NE ATALIM, NE DE HEPSİNİ TUTALIM'

Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım. Çok mühim sorunlar. Türkiye'de toprak ve mesken satılamaz ecnebi tebaaya. Mesken bunalımı yaratacak bir imkan verilemez. İktisadi bir hareket için bu yapılabilir. Sahillerin korunması gereklidir.

Nüfusun entegrasyonundan söz edemeyiz. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var yaşlanıyoruz. Bizi kültürel azınlıklarımız koruyacak.

Afganlar olmasın diyenler var? Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak Hayvanlara kim bakacak?
İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
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