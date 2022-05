İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: İşte Türkiye’deki Suriyeli sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Suriyeli sığınmacıların sayısını duyuran Çataklı, şöyle konuştu:SURİYELİ SIĞINMACILARIN SAYISI 3 MİLYON 762 BİN 889Ülkemize gelmiş olan Suriyelilere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok. İkamet izniyle kalanlar. Bunlar düzenli göçmenler. Ülkemize yasal yollarla gelmiş, vize ve ikamet izni almış, düzenli kapsamlı göçmenler. Yabancı ülkelerin temsilcileri arasında olanlar var. Bunlar sığınmacı değiller. İkamet izniyle kalanların sayısı ise 1 milyon 414 bin 776.Kimi 1 yıl kalır gider, onların yerine başkaları gelir vs. Tartışma dışı bırakmamız gereken alan. İçerisinde yabancı öğrenciler de var.Uluslararası koruma kapsamında bulunanların sayısı 320 bin 68. Aslında bulunduğu ülkede can güvenliği riski altında olanlar. Bunlar dünyanın birçok yerinden olan insanlar. Bunlara diyoruz ki, müracaatlarını alıyoruz. Çoğunlukla başka ülkelere gitmek istiyorlar. Zaman zaman bunlar BM tarafından başka ülkelere de yerleştiriliyor.Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyon 497 bin 733'dir, sığınmacı sayısı ise 4 milyon civarındadır. Bu kişilerin hepsinin parmak izine kadar bilgileri bizde mevcuttur.Kaçak göçme mücadele demek zaten kaçakların gelme ihtimali vardır demek. Bunlar içerisinden de ülkemizde olmayanlar da var. Onları da konuşacağız. Bizce toplam buna yakın rakam çıkar. Bizim bilgimiz dışında Türkiye'de birileri varsa ki vardır. Bu rakamlardan çok farklı olmadığını biliyoruz.Bu tablo 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye gelmiş olan Suriyelilere geçici sığınma verdiğimizi gösteriyor. Biz son zamanlarda ısrarla kamuoyuna hatırlatıyoruz. 2017 sonrası yatay bir seyir sergilediğini söylüyoruz. Neredeyse Suriyeliler 5 senedir gelmiyor. Biz ülkemizde bulunan Suriyelileri adresleri dahil nerede olduğunu takip etmeye çalışıyoruz.122 bin Suriyeli sığınmacının 2 yıldır teması yok. Buna rağmen bunların geçici sığınma statülerini geri aldık. Buna rağmen biz 3,762 bin rakamını sabit tutuyoruz. Çünkü verilere doğru olsun diye.2016'da 2 milyon 814 bin idi, sonra 3 milyon 762'bine çıktı. Burada ne oldu? Biz önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Orada 1 milyon 300 bin Suriyeli orada yaşıyor. Operasyonu yaparak o insanları orada tuttuk. Zeytin Dalı operasyonuyla 550 bin, Barış Kalkanı operasyonuyla 300 bin, Bahar Kalkanı operasyonuyla 4 milyon kişi orada tutuldu.Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: İşte Türkiye'deki Suriyeli sayısıEğer bu operasyonlar yapılmasaydı Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 10 milyona ulaşacaktı. Birileri bu hayallerine ulaşamadığı için bu kez içerideki bazı piyonları yoluyla gerçekleştiremedikleri hayalleri topluma pompalamaya çalışıyorlar.İdlib'in normal nüfusu savaş öncesi 1 milyon 250 bindi. Şu an 4 milyon kişi orada. Burada belli oranda güvenlik sağlanabildiği için bu insanlar burada durabiliyor. Bizim hedefimiz, terörle mücadelede olduğu gibi sorunu ülkemize gelmeden ilerde karşılamak. Şu anda İdlib'de kamplardan gelen sayısı 1 milyon 300 bin.Bu dernekler, yapılan bağışlar ve AFAD'la şu ana kadar 57 bin briket evi bitirdik. Sonra 77 bini projelendirildi. Bu sayı 100 bine çıkacak. Biz orayı yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz.Briket evlerin ilk başta maliyetleri 3 bin liraydı, şu anda 7-8 bin liraya dayanmış durumda. Güvenliğini sağladığımız İdlib ve diğer kamplara Türkiye'den 498 bin kişinin dönüşünü sağladık.