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Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!

Dünya genelinde hizmet veren çevrimiçi bir dil platformu, dünyada en çok kazandıran yabancı dili araştırdı. Buna göre ABD'nin New York kentinde yaşayan bir insan Portekizce'den yıllık 263 bin dolar (yaklaşık 4 milyon lira) kazanabilir. Listenin devamında ise 2 ülke daha dikkat çekiyor.

Ekleme: 11.05.2022 - 18:12 Güncelleme: 11.05.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!
Onlarca dil kapasitesine sahip olan dil platformu Preply, 1.5 milyondan fazla iş ilanını inceleyerek dünyanın en çok kazandıran yabancı dilini araştırdı. Araştırmanın sonucuna göre ABD'ninm New York kentinde yaşayıp Portekizce bilen biri bu işi yaparsa yılda yaklaşık 263 bin 781 dolar (4 milyon lira kadar) kazanabiliyor.

LİSTENİN 2. VE 3.'SÜ

Bunun üzerine Forbes'ın araştırdığı sonuçlara göre ise ikinci sırada yıllık 97 bin 452 dolar ile Japonca var. Bunu 3. sırada 89 bin 996 dolar maaşla Almanca takip ediyor.


6 FARKLI ÜLKEDE ANA DİL OLARAK KULLANILIYOR

Portekiz'in dışında da Portekizce dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. 6 farklı ülkede ana dil olarak kullanılan Portekizce özellikle Ekvator ve Mozambik tarafında yaygın.


EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER

Portekizce'nin başlıca kullandıldığı ülkeler ise şöyle: Angola, Brezilya, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Gine- Bissau, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Özel Yönetim Bölgesi olan Makao, Mozambik, Afrika kıtasının batı kıyısında yer alan São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti.


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