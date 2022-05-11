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Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği noktada oluşan yosun tabakası artıyor.

Ekleme: 11.05.2022 - 17:02 Güncelleme: 11.05.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!
Hava sıcaklıklarının artması ve etkisini kaybetmeyen rüzgar nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği bölgede suyun yüzeyinin yosunla örtüldüğü görüntüler dikkat çekti. Bölgede, suyun altında da birçok Yosun birikintisinin olduğu görüldü. Büyükçekmece Belediyesi tarafından konuyla ilgili temizleme çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı, bu durumun her yıl görüldüğü ve mevsimsel olduğu bilgisi edinildi.

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!
'KUŞLARIMIZ, ÖRDEKLERİMİZ YOK'

Büyükçekmece'de yaşayan Yusuf Uysal, 'Ben 40 senedir Büyükçekmeceliyim, daha önce böyle bir şey görmedim. Bu aşağı yukarı 20 gündür var. Burada hiçbir çalışma olduğunu görmedim. Buranın temizlenmesi lazım. Ben sağlık sorunları olan biriyim, 1 yıldan beri burada Balık yemedim. Bizim kuşlarımız, ördeklerimiz vardı. Neredeler? Hiçbiri yok' dedi.

Murat Hasan Bıyıklı ise, 'Buralara ara sıra gelirim. Bugün de bu köprüyü görmek için geldim. Ben her yaz buraya denize girmek için gelirim. Yosun manzarası doğal bir olay. Her sene ölü yosunlar bu şekilde yukarıya vurur. Zamanla bunlar kendiliğinden kaybolup gidecek. Ben daha önce de bu şekilde görmüştüm. Bu görüntü doğanın kendi kanunu olduğu için beni rahatsız etmiyor' ifadelerini kullandı.
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