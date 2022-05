Balıkçı barınaklarındaki restoranlar yıkılmıştı! CHP zamanında kaçak olarak yapılmış...

Silivri’de Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve Bakanlıkça yıkım kararı çıkan balıkçı barınakları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, barınaklardaki restoran gibi yapıların geçmiş dönemde kaçak yapıldığını ifade ederek, “Biz hiç kimsenin mağdur olmadığı ve Silivri’ye yakışan görüntülerin olduğu alanlar ve tesisler istiyoruz” dedi.

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündeme dışı konuşmalarda söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 13 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.



'RAMAZAN AYINDA 150 BİN VATANDAŞIMIZLA GÖNÜL SOFRALARINDA BULUŞTUK'



Gündem öncesi konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ramazan ayının Silivri Belediyesi öncülüğünde bu yıl coşkuyla geçtiğini ifade ederek, "İki yıl boyunca pandemi sebebiyle buruk bir şekilde geçirdiğimiz Ramazan ayını bu yıl coşkuyla gerçekleştirdik. Silivri Belediyesinin aşevinden her gün 1000'in üzerinde vatandaşımızın evine iftar yemeği ulaştırdık. Sahilde kurduğumuz daimi iftar çadırımızda her gün binin üzerinde vatandaşımıza iftar yemeği verildi. En uzak köylerimiz dahil tüm mahallelerimizde gönül sofralarımız kuruldu. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 150 bine yakın vatandaşımızla iftar sofralarında buluştuk. Yeni çocuklarımızın yüzü gülsün diye 5 binin üzerinde çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini hediye ettik. Bu süreçte büyük emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.



'BELEDİYEMİZİN ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ'



Etkin ve kaliteli hizmet verebilmek adına belediyenin araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Belediyemizin hizmet kalitesini artırabilmek adına belediyemizin araç filosunu güçlendirmeye, öz malı araç sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Bu amaçla 2 adet kazıyıcı ve yükleyici kepçeyi kredi kullanmadan, faiz ödemeden belediyemizin öz kaynakları ile Devlet Malzeme Ofisinden nakit olarak satın aldık.







Önümüzdeki günlerde Silivri'mize ve köylerimize hizmet edebilmek amacıyla iş makinesi alımına devam edeceğiz. Yine hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığımızdan 1 adet hibe ambulans aldık. Böylelikle Sağlık Bakanlığından aldığımız ambulans sayısı 2'ye çıkmış oldu. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Silivri'mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



'BALIKÇI BARINAKLARI GEÇMİŞ DÖNEMDE KAÇAK YAPILMIŞ!'



Meclis toplantısında gündem öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu'nun, sahilde bulunan balıkçı barınaklarındaki kaçak yapıların yıkım kararına ilişkin sözlerine cevap veren Başkan Yılmaz, "CHP şuan muhalefet partisi. Elbette muhalefet olmanın gerektirdiğini yapacak ama konu o kadar açık ki. Barınaklardaki muhatapların tamamının belediyeye davet edilerek yapılan toplantıyla özetlenen bir konu. Siyasi rant devşirilmeyecek kadar önemli bir konu. Balıkçı barınakları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluğu altında olan alanlardır. Dolayısıyla Silivri Belediyesinin bu alanda hiçbir inisiyatif kullanma hakkı yok. Burası balıkçı barınağı olarak balıkçı kooperatifine tahsis edilmiştir. Kooperatifin de burada yapması gereken balıkçılık faaliyetidir. Yani mezat alanıdır. Balık pişirme ve restoran yapılması hiçbir balıkçı barınağının içerisinde mümkün değildir, yapılmamalıdır, kanuna da aykırıdır. Silivri Belediyesinin geçmiş dönemlerde balıkçı barınağının olduğu alanda yaptığı yapıların tamamı kaçaktır. Belediye eliyle oralara kaçak yapılar yapılmıştır. Kaçak yapıların yıkım kararı, maalesef oradaki esnaf arkadaşlarımızın her geçen gün durmak bilmeyen büyüme talepleri ve sürekli bir inşaat faaliyeti yapmalarından doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belediyemize yollanan bir yazıdır. Silivri Belediyesi burada bunları uygulamak için memur tayin edilmiştir. Silivri Belediyesinin bir tasarrufu da yoktur. Biz yapmayı düşündüğümüz proje ile ilgili oradaki esnaflarımızla, Kaymakamımızla, İl Tarım ve Orman Müdürümüzle, İl Şehircilik ve Çevre Daire Başkanımızla bu problemin çözümü için bir toplantı yaptık problemleri nasıl çözeceğiz diye. Biz hiç kimsenin mağdur olmadığı ve Silivri'ye yakışan görüntülerin olduğu alanlar ve tesisler istiyoruz." dedi.