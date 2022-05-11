Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti

Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın avukatları, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak "terör örgütleri listesinden" çıkarılmayı talep etti. Söz konusu talebe ilişkin açıklamada bulunan Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, "Almanya'da PKK, aşırılık yanlısı olan bir terör örgütü olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK, Almanya hükümetine terör örgütü listesinden çıkarılmak için talepte bulundu. Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, terör örgütü PKK'nın yasaklı örgütler arasından çıkarılması konusunda yapılan müracaata ilişkin açıklamalarda bulundu.



"DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İÇİN BİR SEBEP GÖRMÜYORUZ"



Kall, "Almanya'da PKK, aşırılık yanlısı olan bir terör örgütü olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Mahkemeler de defalarca bunu teyit etti. Bu konuda çok sayıda hukuki süreç işlemişti. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz." ifadelerini kullandı.



PKK'NIN TALEBİNİ DOĞRULADI



Yasağın kaldırılması için bir müracaat yapıldığını doğrulayan Kall, "Ancak İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz." dedi.



Almanya'da 26 Eylül 1993 tarihinde dönemin Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther, PKK'yı yasaklı terör örgütü listesine almıştı. Ülkede, iki avukat aracılığıyla PKK'nın terör örgütü listesinden kaldırılması için İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunulmuştu.