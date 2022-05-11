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Ağrı’da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu!

Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde mayıs ayısının ortasında kar yağdı. Besiciler ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekleme: 11.05.2022 - 17:20 Güncelleme: 11.05.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Ağrı’da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu!Ağrı'da bir süredir etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabaha kadar devam eden yağış, yüksek kesimler ile Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçeleri ve bağlı köylerinde etkili oldu.

Ağrı’da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu!

Besicileri döndüren yağış
Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu ve Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran besiciler, geri dönmek zorunda kaldı.

Besiciler kar yağışının görüntüleri çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Ağrı’da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu!

Sürücüler de zorlanıyor
Türkiye'nin en önemli geçitlerinden olan Ağrı- Van kara yolu üzerindeki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'ndeki sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ekipler, o yolda trafiğin sağlıklı ilerleyebilmesi için çalışmasını sürdürüyor.
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