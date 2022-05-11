Ağrı’da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu!

Ağrı'da bir süredir etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Sabaha kadar devam eden yağış, yüksek kesimler ile Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçeleri ve bağlı köylerinde etkili oldu.Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu ve Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran besiciler, geri dönmek zorunda kaldı.Besiciler kar yağışının görüntüleri çekerek sosyal medyadan paylaştı.Türkiye'nin en önemli geçitlerinden olan Ağrı- Van kara yolu üzerindeki 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'ndeki sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.Ekipler, o yolda trafiğin sağlıklı ilerleyebilmesi için çalışmasını sürdürüyor.