SİHA'lara oyuncak demişti! CHP yandaşı Merdan Yanardağ Bayraktar davasını kaybedince yargıyı tehdit etti

CHP yandaşı Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını hedef alarak "Bunlar oyuncak" demişti. Selçuk Bayraktar'ın, kendilerine 2019 yılındaki asılsız bir haber için açtığı tazminat davasını kaybettiklerini belirten Yanardağ kudurmaya başladı. Yanardağ haddini aşıp yargıyı tehdit edip, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." dedi.

Tüm dünyanın adından övgüyle bahsettiği, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA'ları her fırsatta hedef alan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar tarafından açılan vekaybettikleri dava sonrası yargı mensuplarını tehdit etti.SİHA'LARA DİL UZATTIGeçtiğimiz günlerde SİHA'lardan "Gerçek değil oyuncak uçak" diyerek bahsetmesi sonrası gündeme gelen Yanardağ, 2019 yılında yaptıkları bir haber yüzünden kendilerine açılanmanevi tazminat davasını kaybettiklerini açıkladı.Söz konusu kararı, 'dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunuunutmayacağız. Bunu bir yere not edin." diye konuştu.MİLLİ BİR İŞ YAPIYORMUŞKendisinin de 'milli bir iş' yaptığını öne süren Yanardağ, "Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye'de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" dedi.