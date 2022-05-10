Asgari ücrete ek zam konusunda AK Parti'den yeni açıklama: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyiz!

Milyonlarca asgari ücretli, temmuz ayında maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili son açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, ek zam konusunda yeşil ışık niteliğinde açıklamalarda bulundu. Peki temmuz ayında ek zam yapılacak mı? İşte detaylar...

Her yıl asgari ücrete bir kez zam yapılırken, bu sene dünya genelindeki yüksek enflasyonun Türkiye'de de yansımalarının görülmesi, ikinci zam konusunu gündeme getirdi.





Konuyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan yeşil ışık niteliğinde yeni açıklamalar geldi.





Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.





Yılmaz, sözlerinin devamında şöyle konuştu:



"Bir süre daha enflasyon ile yaşayacağız. Ama hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz."



Geçtiğimiz günlerde Isparta'da kamu çalışmaları ve işçiler iftar programında buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerin müjdesini verdi.





Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin “Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda kendisine sorulan bir soruya, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" yanıtını vermişti.





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.





Öte yandan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuzda toplanmasını istedi.





Arslan, "Yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenlemeyle yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz" dedi.