  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bilecik'te otomobil lastiği üreten fabrikada yangın!

Bilecik'te otomobil lastiği üreten fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahal ederken gökyüzünü ise siyah dumanlar kapladı. Yangın daha sonra ise kontrol altına alındı.

Ekleme: 1.05.2022 - 10:13 Güncelleme: 1.05.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Bilecik'te otomobil lastiği üreten fabrikada yangın!Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bilecik'te otomobil lastiği üreten fabrikada yangın!

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın saat 07.30'da kendilerine ulaştığını söyledi.

Bilecik'te otomobil lastiği üreten fabrikada yangın!

Yangına hemen müdahale edildiğini bildiren Gürses, 'Buradaki malzemelerin hepsi yanıcı. Tüm ekiplerimizle buradayız. Çevre illerden ilk planda destek istedik ama gerek kalmadı, şu anda yangın kontrol altında. Allah beterinden saklasın.

Bilecik'te otomobil lastiği üreten fabrikada yangın!

Dördüncü kez aynı yerde yangın çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

Gürses, yangında yaralanan olmadığını sadece maddi zarar oluştuğunu kaydetti
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı!
İngiliz basını yazdı: Riyad'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var
Yerli doğal gazı ne zaman kullanacağız? Bakan Fatih Dönmez tarih verdi!
Turizme diplomasi dopingi! Başkan Erdoğan'ın temasları meyvelerini veriyor!
Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: Yönetmelik değişti hakkınız yanabilir
Operasyon bölgelerinde 19 PKK'lı terörist öldürüldü!
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Mayıs sonrası düşüş başlar!
Zelenski’den kritik uyarı: ‘Müzakereler sonlanabilir’
Ankara'dan atina'ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal ramazan etkinliği! Kadın dansçıyla vur patlasın çal oynasın...
Milyonların gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor
İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu
Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi
Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
30 Nisan koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız
PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi
Son dakika: Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Son dakika: Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Niğde'de korkunç cinayet! Arkadaş katili oldu... Cesedi bıraktı, aracı yaktı

Niğde'de korkunç cinayet! Arkadaş katili oldu... Cesedi bıraktı, aracı yaktı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 günde başaracak...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 günde başaracak...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı! 'Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı! 'Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu'